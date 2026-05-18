Uzak Şehir'in Şahin Albora'sı Alper Çankaya'nın yeni adresi netflix oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Şahin Albora karakterine hayat veren Alper Çankaya, 25 Mayıs'taki sezon finaliyle ekibe veda ediyor. Başarılı oyuncunun yeni adresi, Aras Bulut İynemli'nin de kadrosunda yer aldığı Netflix'in yeni Ay Yapım dizisi 'Eve Giden Yol' oldu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı, sezon boyunca ilgiyle takip edilen 'Uzak Şehir' dizisinde, 25 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak sezon finali öncesinde önemli bir ayrılık yaşanıyor.

Haber kaynaklarına göre, dizide Şahin Albora karakterine hayat veren başarılı oyuncu Alper Çankaya, kendi isteğiyle projeye veda etme kararı aldı.

Alper Çankaya'nın Yeni Adresi Netflix Oldu

Ayrılık haberinin ardından, Alper Çankaya'nın yeni projesi de gecikmeden belli oldu. Sosyal medyada oyuncunun 'Taşacak Bu Deniz' dizisine transfer olacağı iddia edilse de, Çankaya'nın dijital platform Netflix için çekilecek olan 'Eve Giden Yol' dizisiyle anlaştığı öğrenildi.

'Eve Giden Yol' 2 Haziran'da Sete Çıkıyor

Ay Yapım imzasını taşıyan ve yerli 'Lost' formatında olacağı konuşulan dizinin çekimleri 2 Haziran'da başlayacak. Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahinkaya'nın başı çektiği güçlü kadroya Alper Çankaya'nın yanı sıra Halil Babür, Sennur Nogaylar ve Ahmet Kürşat Öçalan da dahil oldu.