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Uzi'nin konserine polis baskını

Uzi'nin konserine polis baskını

Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzu'nin konserini polis bastı.

Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Konserden paylaşımlar yapan Aleyna Tilki de konseri en önden izledi. Ancak ikilinin gecesi tatsız sonlandı. İddiaya göre Uzi'nin sahnedeki sözleri ihbar edildi.

SnobMagazin'in iddiasına göre; Uzi sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" dedi. Bu sözlerin üzerine gelen şikayet sonrası polis konser alanına gitti.

Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.

 

Etiketler uzi rapçi polis baskın aleyna tilki ifade
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