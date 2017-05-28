'Üzüm üzüme baka baka kararır' sözünü doğruladılar



Kanal sahibi ve yapımcı Acun Ilıcalı, aynı zamanda günlük hayatında tam bir motosiklet tutkunu. Hız yapmayı seven ve bu tutkusunu da hızlı motosikletlerle tatmin eden Acun Ilıcalı, görünen o ki adeta yaşam şekli haline getirdiği motosikleti sevgilisi Şeyma Subaşı’na da aşıladı. Dominik’ten paylaştıkları videolarda sevgilisiyle birlikte motosiklet üzerinde görülen ikiliden Şeyma Subaşı da günlük hayatında motosiklet kullanmaya başlamış gibi görünüyor. Arkadaşıyla birlikte bir ATV üzerinde poz veren Subaşı bu kareyi ‘Dominik tarzı’ notuyla paylaştı. Subaşı ayrıca ‘Arabam’ notunu da düşmeyi ihmal etmedi.