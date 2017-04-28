Vatanım Sensin'de Kara Fatma'nın gerçek hikayesi

Ünlü oyuncu Demet Evgar Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin'e "Kara Fatma" karakteriyle katıldı.

Kurtuluş mücadelesinin efsanelerinden biri olan Kara Fatma, Mustafa Kemal'in emriyle Rıza Bey'i korumakla görevlendirilerek diziye katıldı.

Ankara'dan, İzmir'deki iç isyanı bastırmak için gelen Rıza Bey, herkes tarafından beklenir. İngiliz Charles Hamilton, diğer mebuslar gibi Rıza Bey'in de asılmasını ister. Bunun için de iş birliği içinde olduğu Tevfik ile bir plan yaparlar.



Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmemesi için her yolu denemeye hazırdırlar. İzmir'e gelen Rıza Bey'i koruma görevi ise Kara Fatma ve onunla birlikte hareket eden kadınlara düşer. İzmir yolundaki çıkan çatışmada, Rıza Bey sağ salim kurtaran Kara Fatma, Türk kadınının gücünü gösterir.

GERÇEK HAYATTA KARA FATMA KİMDİR?



Kara Fatma 1888’de Erzurum’da doğdu. Subay Dervişlerden Ahmet Bey ile evlendikten sonra Balkan Savaşı’na katıldı, askerlik hayatını eşi ile birlikte paylaştı. I. Dünya Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde kendi ailesinden dokuz­on kadınla birlikte savaştı. Eşi Binbaşı Ahmet Bey’in Sarıkamış’ta şehit olduğu haberini aldıktan sonra memleketi Erzurum’a döndü.



1919’daki kongre günlerinde, Mustafa Kemal’le bizzat görüşebilmek için Sivas’a gitti. Milis Müfreze Komutanı olarak batı cephesinde görevlendirildi. Aldığı talimatla İstanbul’a gitti, silah ve adam kaçırma faaliyetlerinde bulundu. İzmir’in Yunan işgaline uğraması üzerine İzmir’e geçerek kurtuluşu için savaştı.



Kurtuluş savaşı sırasında gösterdiği kahramanlıklar yüzünden “İstiklal Madalyası” almaya hak kazanan “Kara Fatma” lakaplı Fatma Seher Erden, 1920’li yıllarda Mudurnu’ya da gelerek Kuvayi-i Milliye’cilere destek verdi.



Balkan Harbi’nden İstiklal Harbi’ne, Erzurum’dan Bolu’ya, İzmit’ten Bursa’ya elinde mavzer, hem erkek hem kadın askerlere kumandanlık eden, Atatürk tarafından üsteğmenlik rütbesine kadar yükseltilen bir kadın kahraman Fatma Seher Erden...