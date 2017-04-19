Vatanım Sensin'den tüyleri diken diken eden fragman!

Vatanım Sensin'in 23. bölümü Teğmen Leon'un Afyon'a sevk edilecek olan silahları görmesiyle sona ermişti.

Silahların sandıkları gizlendiğini gören Yunan Teğmen Leon susuyor; Hilal'e olan sevdasından kendisini bir vatan haini olarak görüyor.



Vatanım Sensin'de Sivas Kongresi kararları sonrası İzmir'de bulunan tüm mühimmatın Afyon'a gönderilmesi emredilmişti. Azize ve vatanseverler, Alaşehir'e gidecek yardım sandıklarının içine tüm silahları yerleştirmişti.

Ancak Vasili, sandıklar trene yüklenmeden önce son kez kontrol ettirmek istemişti. Bu vazifeyi de oğlu Leon'a vermişti.

Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanına göre, Leon Hilal'e olan aşkından sessizliğini koruyor. Leon'un aşkının neden olduğu yardımla silahların Alaşehir'e nakli gerçekleşiyor.

Bu durum Cevdet ve Yüzbaşı Yakup tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılanıyor. Öte yandan da Azize ve tüm vatanseverler Leon'a büyük minnet duymaya başlıyorlar.

Fakat Leon tarafında işler çok farklı. İzmir'i işgal için gelen Yunan Ordusu'nun bir teğmeni olan Leon, vatanıyla aşkı arasında sıkışıp kaldığını ve aşkı için vatanına ihanet ettiğini düşünmeye başlıyor.

Leon içinden çıkılmaz düşünce ve duyguların arasında boğuşurken, kendini vurmaya karar veriyor ve şu sözleri söylüyor:

"Benim o görmezden geldiğim silahlar var ya... O silahlar yüzünden toprağa düşen her bir Yunan askerinin katili benim. Ben bir vatan hainiyim."

Asıl soru ise Hilal Leon'u kurtarabilecek mi?