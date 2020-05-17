Vedat Milor sosyal medyayı karıştırdı

Vedat Milor’a bir takipçisi, Wikipedia’da Laz Böreği ile ilgili Yunanistan’a ait bir tatlı olduğu bilgisi yer aldığının ekran görüntüsünü gönderip “Vedat Bey bu nedir ya böyle komşu olacağına” diye yazdı.

Vedat Milor ise bu tepkiyi sosyal medya hesabından “Maalesef bıçak kemiğe dayanmış. Onu hissediyorsunuz” mesajıyla yayımladı.

Milor’un mesajına esprili yanıtların yanı sıra çok sert tepkiler de geldi. Yunanistan’a savaş çağrısı yapanlar oldu.

Vedat Milor ise gelen tepkilere karşılık şu mesajı yayımladı:

“Çok hararetli yorumlar gelmiş. Biraz sakinleşelim lütfen. Gelecek nesiller ‘bu savaş neden çıkmıştı’ diye sorduklarında ‘Laz böreği’ diye bir cevap olmamalı.”