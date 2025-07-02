Vedat Milor yine ortalığı karıştırdı; ''nerede görülmüş'' diyerek itiraz etti
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Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, bu sefer de rakı sofrasında çay servisi yapılmasına tepki göstererek "Nerede görülmüş rakı arasına çay içildiği" dedi ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Türkiye'nin ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor meyhane kültürüne dair eleştirileriyle dikaktleri üzerine çekti.
İstanbul, Kuzguncuk'ta gittiği bir meyhanede rakı sofrasında çay servisi yapılmasına tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından "Nerede görülmüş rakı arasına çay içildiği" diyerek geleneksel meyhane kültürünü savunan Milor’un paylaşımı, sosyal medyada tartışma yarattı.
Vedat Milor'un bu tepkisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Bazı kullanıcılar, rakı sonrası çay içmenin mideyi rahatlattığını ve ertesi gün daha iyi hissettirdiğini savunurken; bazıları ise bunun meyhane kültürüne aykırı olduğunu ve geleneksel yapının bozulduğunu dile getirdi.
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