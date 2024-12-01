Vedat Milor'un ''Bir daha gelmem'' dediği lokanta doldu taştı

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, ziyaret ettiği bir lokantada izinsiz fotoğraflarının çekilmesine tepki göstermiş, yemeklerin lezzetini ise beğendiğini söylemişti. O lokanta vatandaşların akınına uğradı.

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, "İstanbul'un en iyi lahmacunu" olarak nitelendirdiği Kilisli Ömer Usta'yı ziyaret etti. Ziyareti esnasında izni alınmadan görüntülerinin çekilmesine tepki gösteren Milor, lokanta sahibini sert bir şekilde uyardı.

"BİR DAHA GELECEĞİMİ SANMIYORUM" DEMİŞTİ

Yemekleri beğendiğini belirten Milor, ''Gerçekten yemek müthiş, ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle." diye konuştu.

LOKANTA ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Vedat Milor'un ziyaretinin ardından vatandaşlar lokantaya akın etti. Lokantanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar lahmacun yemek için dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Lokanta, siparişlere yetişmekte güçlük çekerken çok sayıda ürün tükendi. Vatandaşlar lokantanın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.