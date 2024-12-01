  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Vedat Milor'un ''Bir daha gelmem'' dediği lokanta doldu taştı

Vedat Milor'un ''Bir daha gelmem'' dediği lokanta doldu taştı

Vedat Milor'un ''Bir daha gelmem'' dediği lokanta doldu taştı
Güncelleme:

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, ziyaret ettiği bir lokantada izinsiz fotoğraflarının çekilmesine tepki göstermiş, yemeklerin lezzetini ise beğendiğini söylemişti. O lokanta vatandaşların akınına uğradı.

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, "İstanbul'un en iyi lahmacunu" olarak nitelendirdiği Kilisli Ömer Usta'yı ziyaret etti. Ziyareti esnasında izni alınmadan görüntülerinin çekilmesine tepki gösteren Milor, lokanta sahibini sert bir şekilde uyardı.

"BİR DAHA GELECEĞİMİ SANMIYORUM" DEMİŞTİ

Yemekleri beğendiğini belirten Milor, ''Gerçekten yemek müthiş, ama bir daha geleceğimi sanmıyorum. Neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle." diye konuştu.

LOKANTA ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU 

Vedat Milor'un ziyaretinin ardından vatandaşlar lokantaya akın etti. Lokantanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar lahmacun yemek için dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı. Lokanta, siparişlere yetişmekte güçlük çekerken çok sayıda ürün tükendi. Vatandaşlar lokantanın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Vedat Milor izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine: ''Ben maymun değilim''Vedat Milor izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibine: ''Ben maymun değilim''3. Sayfa

 

 

Etiketler vedat milor lokanta restoran istanbul'un en iyi lahmacunu kilisli ömer usta
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un enflasyonu açıklandı İstanbul'un enflasyonu açıklandı İstanbul ve Ankara'nın yanı başındaki cennet kar altında İstanbul ve Ankara'nın yanı başındaki cennet kar altında Sıfır aldığı araç başına bela oldu: 8 yıl süren davada karar çıktı Sıfır aldığı araç başına bela oldu: 8 yıl süren davada karar çıktı Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına geri dönüyor Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına geri dönüyor 1.5 milyon yıllık ayak izlerinin sırrı çözüldü 1.5 milyon yıllık ayak izlerinin sırrı çözüldü Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama Bitlis semalarında heyecan yaratan görüntü Bitlis semalarında heyecan yaratan görüntü Bir şehrimiz adeta buz tuttu: Termometreler eksi 15 dereceyi gördü Bir şehrimiz adeta buz tuttu: Termometreler eksi 15 dereceyi gördü Cübbeli Ahmet İstanbul'u ''günahlar şehri'' ilan etti Cübbeli Ahmet İstanbul'u ''günahlar şehri'' ilan etti Türkiye'de 2 bin yıllık keşif Türkiye'de 2 bin yıllık keşif
Komşusundan böyle intikam aldı Komşusundan böyle intikam aldı Sahte dolar söylentisi ''güvenli limana'' yönlendirdi Sahte dolar söylentisi ''güvenli limana'' yönlendirdi Üreticiden 8 liraya alıp, markette 29 liraya satıyorlar Üreticiden 8 liraya alıp, markette 29 liraya satıyorlar Suriye'de neler oluyor? Güvenlik kaynakları kirli oyunu açıkladı Suriye'de neler oluyor? Güvenlik kaynakları kirli oyunu açıkladı 2 asırlık otomotiv devi iflas etti 2 asırlık otomotiv devi iflas etti Burası Türkiye'nin en özel adası... Hikayesi duyanları şaşırtıyor Burası Türkiye'nin en özel adası... Hikayesi duyanları şaşırtıyor Suriye'de muhalifler ilerliyor: Yeni hedef belli oldu Suriye'de muhalifler ilerliyor: Yeni hedef belli oldu Elinde altın olanlar dikkat: Hareketli günler kapıda Elinde altın olanlar dikkat: Hareketli günler kapıda Bartın'da katliam gibi kaza Bartın'da katliam gibi kaza