Vedat Milor'un bu paylaşımı yine olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Vedat Milor, son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Sık sık paylaşımlarıyla gündeme gelen Vedat Milor, son paylaşımıyla yine takipçilerini güldürmeyi başardı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Milor, şunları kaydetti:

Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: “Boomer!” Kamuya kapalı mecralarda bana:

Milor'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Takipçileri, "Sizin kuşaklar üstü olduğunuza kanaat getirdim", "Vedat bey siz asla boomer değilsiniz..." yorumları yaptı.

BOOMER NEDİR?

2019 tarihinden itibaren internet üzerindeki gençler arasında popülerlik kazanan, baby boomer neslinin basmakalıp olarak atfedilen tutumlarını reddetmek veya alay etmek için kullanılan bir slogan ve internet fenomenidir.

Gençlerin sosyal medyada söz konusu nesle karşı kullandığı "boomer" ifadesi, küçümseme ve alay etme anlamı taşıyor.