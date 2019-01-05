Vergi rekortmeni Hayko’dan listede olmayan zenginlere bu mesajı gönderdi

Hayko Cepkin, 2017’nin ardından 2018’de de Aydın’ın vergi rekortmenleri listesine girmeyi başardı.

Aydın genelinde en fazla yıllık gelir vergisi beyan eden 100 mükellefin yer aldığı liste, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından açıklandı. Birkaç yıl önce İstanbul’dan bunaldığı gerekçesiyle Kuşadası’na yerleşen ve çalışmalarını Kuşadası Vergi Dairesi üyesi olarak yürüten Hayko Cepkin, 437 bin 683 lira gelir vergisi ödeyerek, Aydın genelinde en çok vergi ödeyen 20’nci isim oldu.

“ŞAA ŞAAALI ÖDÜL TÖRENLERİ, YATLI KATLI LÜKS ORTAMLI RESİMLER…”

Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından “Şaa şaaalı ödül törenleri, yatlı katlı lüks ortamlı resimler, gösterişler, milyon milyoonn dinlenişler gel gör ki Haykosu vergi rekortmeni listesine giriyor. Emeğim ile alın terim ile fayda sağlayabildiğim her alandan aldığım tebrikler en büyük hazinemdir” mesajını paylaştı.