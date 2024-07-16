  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Viking dizisinde Bizans askerine mehterli karşılama

Viking dizisinde Bizans askerine mehterli karşılama

Güncelleme:

Netflix'te üçüncü sezonuyla izleyicisiyle buluşan Vikings: Valhalla'da Viking ve Bizans askerleri Konstantinopolis'e girerken mehter marşı ile karşılandı.

Vikings: Valhalla Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Sevilen dizi kısa sürede 300 milyondan fazla izlenme saatine ulaştı. 11 Temmuz'da 3. sezon bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Vikings: Valhalla, son olarak bir sahnesiyle çok konuşuldu. Viking ve Bizans askerlerinin Konstantinopolis'e girerken mehter marşı ile karşılanması dikkatlerden kaçmadı. Doğu Roma sarayında ise "Yine de şahlanıyor aman" marşı çalarak izleyicinin kafasını karıştırdı.

Vikings: Valhalla dizisinde Bizans sarayında ‘Yine de şahlanıyor aman’ şarkısının çalması akıllara 12 Eylül 1980 darbesi dönemini getirdi. 1980'de Askeri Darbe bildirisinin okunmasının ardından cunta yönetimi, halkın sempatisini kazanmak için Hasan Mutlucan'ın kahramanlık türküsü olan 'Yine de Şahlanıyor'u çaldırdı. Türkü, günler, aylar boyunca o kadar çok çalındı ki 7'den 77'ye tüm memleket tarafından ezberlendi, dillere pelesenk oldu.

 

Etiketler vikingler Vikings vikings: vallaha bizans askeri mehter mehteran mehter marşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Azerin'den Cumhurbaşkanlığı'nda bozkurt işaretli konser Azerin'den Cumhurbaşkanlığı'nda bozkurt işaretli konser Söke OSB ‘yanardağ’ görünümü aldı Söke OSB ‘yanardağ’ görünümü aldı Galatasaray hazırlık maçında darmadağın oldu Galatasaray hazırlık maçında darmadağın oldu 21 yılda, 27 kez anjiyo olduktan onra gerçeği öğrendi 21 yılda, 27 kez anjiyo olduktan onra gerçeği öğrendi Simge Sağın'dan boşanma aşamasındaki Icardi'ye ''ince'' mesajı Simge Sağın'dan boşanma aşamasındaki Icardi'ye ''ince'' mesajı Milyonluk saati ve ayakkabısı olay olan Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan yeni hamle Milyonluk saati ve ayakkabısı olay olan Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan yeni hamle 10 ilimizde yağış var, 71 ilimiz sıcaktan kavrulacak 10 ilimizde yağış var, 71 ilimiz sıcaktan kavrulacak Bursa'da film gibi çatışma kamerada Bursa'da film gibi çatışma kamerada İntihar ihbarının altından cinayet çıktı: 7 gözaltı İntihar ihbarının altından cinayet çıktı: 7 gözaltı AK Partili belediye başkanından skandal ''işgal'' gafı AK Partili belediye başkanından skandal ''işgal'' gafı
2024 YKS sonuçları açıklandı, YKS birincileri belli oldu 2024 YKS sonuçları açıklandı, YKS birincileri belli oldu 15 Temmuz yürüyüşüne havai fişekli saldırı 15 Temmuz yürüyüşüne havai fişekli saldırı