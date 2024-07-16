Viking dizisinde Bizans askerine mehterli karşılama

Netflix'te üçüncü sezonuyla izleyicisiyle buluşan Vikings: Valhalla'da Viking ve Bizans askerleri Konstantinopolis'e girerken mehter marşı ile karşılandı.

Vikings: Valhalla Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Sevilen dizi kısa sürede 300 milyondan fazla izlenme saatine ulaştı. 11 Temmuz'da 3. sezon bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Vikings: Valhalla, son olarak bir sahnesiyle çok konuşuldu. Viking ve Bizans askerlerinin Konstantinopolis'e girerken mehter marşı ile karşılanması dikkatlerden kaçmadı. Doğu Roma sarayında ise "Yine de şahlanıyor aman" marşı çalarak izleyicinin kafasını karıştırdı.

Vikings: Valhalla dizisinde Bizans sarayında ‘Yine de şahlanıyor aman’ şarkısının çalması akıllara 12 Eylül 1980 darbesi dönemini getirdi. 1980'de Askeri Darbe bildirisinin okunmasının ardından cunta yönetimi, halkın sempatisini kazanmak için Hasan Mutlucan'ın kahramanlık türküsü olan 'Yine de Şahlanıyor'u çaldırdı. Türkü, günler, aylar boyunca o kadar çok çalındı ki 7'den 77'ye tüm memleket tarafından ezberlendi, dillere pelesenk oldu.