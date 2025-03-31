Volkan Konak'ın son sözleri ortaya çıktı: ''Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar''

KKTC'de konser verdiği sırada sahnede fenalaşarak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın rahatsızlanmadan önce "Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz" dediği ortaya çıktı.

Volkan Konak'ın Kıbrıs konserinde fenalaşmadan önce yaptığı açıklamalar ise sonradan ortaya çıktı.

Gazeteci Rojda Altınbaş, Konak'ın vefat etmeden önce söylediği son sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Volkan Konak'ın rahatsızlanmadan önceki son sözleri şunlar olmuş:

“Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz. Sen bunu bilmez misin? Deniz Gezmiş gibi sehpasına tekme vuranlardanız. Horoz bile kesmemiş ama 13 sene yatmış Nazım Hikmet'in torunlarıyız. Ne olur içeri atarlarsa... Sevgilim sen kalbini dalgalandırma, sen beni sevmeye devam et! Türkiye'nin bayrağı kadar güzel ve asil kadınım sen beni sevmeye devam et!"