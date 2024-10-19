'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve önceki gün 51 yaşında hayatını kaybeden Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu.

2. Sayfa'nın haberine göre ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm haberi belli oldu! 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddia edildi.

VURAL ÇELİK KİMDİR ?

Vural Çelik (d. 1972, Ankara), Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur. 1972 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi.

Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı. Avrupa Yakası dizisinde Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterini canlandırdı. En son Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filminde başrol oynadı.

OYNADIĞI YAPIMLAR

Canını Sevdiğim İstanbul (2009) - Ziyan Zebiloğlu

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) - Erdem

Organize İşler (2005) - Kumarhane Müdürü

Avrupa Yakası (2004-2008) - Kubilay ve Gülenay Peynircioğlu