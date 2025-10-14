  1. Anasayfa
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrılık iddialarını doğruladı
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı çifti sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamada ayrıldıklarını duyururken, geçirdikleri tekne kazasını da hatırlatarak "Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı" dedi.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ali Sabancı ile Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili, iş insanı ve sanatçı Vuslat Doğan, 29 yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı.

Sabancı ve Doğan, evliliklerini bitirdiklerini paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle duyurdu. Yaptıkları açıklamada 2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasını da hatırlatan Doğan ve Sabancı, "Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık" dedi.

Açıklamada, bir süredir gündeme getirilen "Beş milyar dolarlık tazminat talebi" iddiası da reddedilirken, "Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz" ifadeleri kullanıldı.

2023 yılının ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, ölümden dönmüştü.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın yaptığı ortak açıklama şöyle:

"29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var:

Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz.

Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı."

