Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak''

Trendyol Süper Lig'in gol kralı ve Galatasaray'ın gol makinesi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile banyo keyfinden gelen "kral çıplak" paylaşımı olay oldu.

Galatasaray'ın gol kralı Mauro Icardi eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile banyo keyfini paylaştı. Icardi'yi kameraya alan Wanda Nara görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Wanda Nara, Tiktok hesabından paylaştığı videoda, Icardi'yi duştan çıkarken görüntüledi. Videoda, Icardi'nin çıplak olduğu ve elinde havluyla son anda önünü kapattığı anlar yer aldı. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Paylaşılan görüntüler, birçok Galatasaray taraftarı tarafından esprili yorumlarla karşılandı. Taraftarlar, videoyu paylaşarak çeşitli mizahi içerikler üretti ve Icardi'nin rahat tavırları üzerine yorumlar yaptı.