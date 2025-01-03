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Wanda Nara'dan Icardi hakkında çok ağır suçlama

Wanda Nara'dan Icardi hakkında çok ağır suçlama
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile olaylı boşanma süreci devam eden ve yasak aşk yaşadığına dair iddialarla sık sık gündem olan Wanda Nara bu sefer Icardi hakkında çok ağır suçlamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara arasında yılan hikayesine dönen ayrılık sürecinde yeni bir perde daha açıldı.

10 yıllık eşi Mauro Icardi'yi kendisinden 13 yaş küçük dünyaca ünlü rapçi L-Gante ile aldatmakla suçlanan Wanda Nar, L-Gante ile aşkına devam ederken "suçlanan" pozisyonundan "suçlayan" pozisyonuna geçti.

Geçtiğimiz günlerde Icardi, Wanda Nara'nın 2022 yılında evli olmalarına rağmen Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmalar ve gizli çekim görüntüleri mahkemeye delil olarak sunmuştu. Nara ise ardından sosyal medya hesabında arşivlediği fotoğrafları yeniden aktiflemiş ve Mauro Icardi ile olan pozlarını yeniden yayınlamıştı.

Bu gelişmenin ardından Wanda Nara, Mauro Icardi'ye karşı dev bir hamle atmış ve Icardi'nin kendisini kızlarıyla konuşturmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Wanda Nara şu ifadeleri kullandı:

"5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum."

Etiketler Wanda Nara Mauro Icardi aşk yasak aşk aldatma suçlama
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