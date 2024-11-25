Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'den Galatasaray'a da Icardi'ye de hakaret

Türkiye'de Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile yollarını ayıran Wanda Nara ile aşk yaşadığına dair iddialarla tanınan ABD'li rap şarkıcısı L-Gante, hem Galatasaray'a hem de Icardi'ye hakaret etti

Süper Lig'in son gol kralı ve Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü rapçi L-Gante'den Galatasaray ve Icardi için haddini aşan sözler.

L-Gante son olarak katıldığı bir programda Icardi ve Wanda Nara'nın boşanma süreciyle ilgili olarak, "Bu beni doğrudan etkilemiyor. Onun hareketlerini uzun zamandır görüyorum, mesajları görüyorum, her şeyi görüyorum. O evde kameralar var, niyetinin ne olduğunu biliyorum ve gerçek şu ki... o şekilde kaydetmiş olması... bu aptalca bir şey" ifadelerini kullandı.

L-Gante, Meksika'da yayınlanan sarı - kırmızı kostümlü, 'Kırmızı Çekirge' isimli süper kahraman şovlarının parodisini yapan bir tv komedi dizisinin kahramanı üzerinden Mauro Icardi'ye gönderme yaparken "Aralarında bir tartışmaya ya da böyle bir şeye asla tanık olmadım ... ve eğer olursa, kırmızı çekirgeyi ararım" diyerek Galatasaray formasına hakaret etti.

L-Gante, Wanda Nara ile olan ilişkisi hakkında ise şunları söyledi: "Öyle kız ve erkek arkadaş gibi bir çift falan değiliz. Biz gerçekten her şeyi anlayan iki insanız, çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizin yanındayız. Yaklaşık üç yıldır onunla görüşüyoruz. Birbirimize her zaman saygı duyuyoruz."

Açıklamalarında Icardi'yi hedef alan L-Gante ayrıca "Bu süreç beni doğrudan etkilemiyor. Ancak onun [Icardi’nin] davranışlarını, mesajlarını ve niyetlerini uzun zamandır görüyorum. O evde kameralar var ve her şeyi biliyorum. Kaydedilenler gerçekten aptalca şeyler." ifadelerini de kullandı.

Galatasaray taraftarlarından büyük tepki

L-Gante’nin açıklamaları ve Galatasaray’a yönelik alaycı göndermeleri, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar, Icardi’nin hem saha içinde hem de dışında yalnız bırakılmaması gerektiğini belirterek L-Gante’ye sert eleştiriler yöneltti.

Galatasaray taraftarları sosyal medyada bu tür açıklamaların futbol dışı tartışmaları daha da körüklediğini savunarak, Galatasaray’a yönelik yapılan bu göndermelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.