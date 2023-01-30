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Wednesday Addams'ı canlandırmıştı, hayatını kaybetti

Wednesday Addams'ı canlandırmıştı, hayatını kaybetti
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Her ne kadar yeni neslin Netflix ile tanısa da Wednesday Addams karakteri aslında çok uzun yıllar önce televizyon izleyicisiyle buluşmuştu. Addams Ailesi serisinin ilk filminde Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, hayatını kaybetti.

Addams Family serisinin ilk filminde ailenin çocuğu Wednesday Addams karakterini canlandıran Lisa Loring, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Loring'in felç geçirdiği açıklandı.

Loring'in arkadaşı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada felci sigara tüketimi ve yüksek kan şekerinin tetiklediğini belirtti.

Loring, 1964 ve 1966 yılları arasında, Addams Ailesi'nde Wednesday Addams karakterini canlandırmıştı.
Dizi ve film platformu Netflix'te yer alan ve rekorlar kıran uyarlama dizi Wednesday'de aynı karakteri Jenny Ortega canlandırmıştı.

Etiketler Wednesday Addams Wednesday Lisa Loring
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