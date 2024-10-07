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Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi

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Türkiye her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetleriyle sarsılırken Yabani dizisindeki bir sahne izleyicinin tepkisini çekti.

Beyoğlu'ndaki sapıklar, ardından Fatih'te işlenen iki kadın cinayeti Türkiye'yi sarstı. Semih Ç.isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur H.'yi öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal U.'yu vahşice katletmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kadın cinayetleriyle sarsıldığımız bu günlerde ise televizyon ekranlarında yine kadın cinayetleri izletildi.

Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın‘nın yer aldığı Yabani dizisi skandal bir sahneyle gündem oldu.

"GÖMÜLMEYİ HAK ETMİYOR!"

Fatih'te yaşanan cinayetlerin ardından Yabani, yeni bölümüyle cumartesi akşamı seyirciyle buluştu. Dizide, geçtiğimiz hafta Hande'nin öldürmesiyle ayrılan Simay Barlas'ın hayat verdiği Rüya karakterinin gömülme sahnesi çok konuşuldu. Hande, sahnede öldürdüğü Rüya için "Bu kız gömülmeyi bile hak etmiyor, götürün çöpe atın." deyince tepki çekti.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada gündem olan bu sahneyi ise birçok kullanıcı "Sahneyi çıkarabilirdiniz." diyerek eleştirdi.

Türkiye her gün bir yenisi eklenen kadın cinayetleriyle sarsılırken Yabani dizisindeki bir sahne izleyicinin tepkisini çekti.

Etiketler yabani dizisi kadın cinayeti sahne
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