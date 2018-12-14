Yağmur Aşık: Evliliğimizi eşimin ailesi ve 3'üncü kişi yıktı

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık’ın anlaşmalı açtığı boşanma davası, eşi Yağmur Aşık’ın anlaşma protokolüne itiraz ederek karşı dava açmasıyla çekişmeli davaya dönüştü. Mahkeme dava süresince Emre Aşık’ın eşi için 10 bin lira ve 3 çocuğu için de 5’er bin liradan olmak üzere toplamda aylık 25 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.



Eski Milli Futbolcu Emre Aşık geçtiğimiz aylarda 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’la anlaşmalı olarak boşanmak üzere dava dilekçesi sunmuştu. Dava dilekçesi ile ıslak imzalı boşanma protokolü süren çiftin bugün görülecek duruşmada boşanması beklenirken, davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmanın başlamasının ardından hakim, Yağmur Aşık’ın geçtiğimiz hafta karşı boşanma davası açarak boşanma protokolünden vazgeçtiğini tutanağa yazdırdı.



İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ve tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada söz alan Emre Aşık’ın avukatı, dava dilekçesine karşı cevap dilekçelerini sunmak üzere mahkemeden süre talep etti.



Boşanma protokolü özgür iradesi olmadan imzalandı

Söz alan Yağmur Aşık’ın avukatı Ersel Kahyaoğlu ise 3 çocuğu ile birlikte ayrı yaşayan müvekkili Yağmur Aşık’ın geçinemediğini, maddi sıkıntı yaşadığını ve bu nedenle dava süresince tedbir nafakası ödenmesini istedi. Müvekkili Yağmur Aşık için aylık 20 bin lira her çocuk için de 5’er bin lira dan olmak üzere nafaka talep ettiklerini kaydeden avukat Kahyaoğlu, boşanma protokolünün müvekkili tarafından özgür iradesi olmadan imzalandığını kaydetti.



Aylık 25 bin lira tedbir nafakası

Ara kararını açıklayan mahkeme Emre Aşık’ın avukatına açılan dava dilekçesine karşı cevap dilekçelerini sunmak üzere süre verdi.



Mahkeme, Emre Aşık’ın dava dosyasına sunulacak deliller doğrultusunda ileride arttırılabilecek veya azaltılabilecek olmak üzere eşi için 10 bin lira ve 3 çocuğu için de 5’er bin liradan olmak üzere toplamda aylık 25 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

“EVLİLİĞİMİZİ AİLESİ VE 3'ÜNCÜ KİŞİ YIKTI"

İç mimar Yağmur Aşık'ın açtığı karşı boşanma davası dilekçesine DHA ulaştı. Dilekçesinde 6 yıllık evliliğinin bitme nedenlerini anlatan Yağmur Aşık, 26 yaşında olduğunu ve 3 çocukla sokakta kaldığını iddia etti. Yağmur Aşık, eşinin, ailesi ve 3'üncü bir kişinin dolduruşuna gelerek, aile birliğinin yıkılmasına sebebiyet verdiğini ileri sürdü.



“EŞİMİN MALVARLIĞINI ABLALARI YÖNETİYORDU"

Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan protokolü Emre Aşık'ın uyguladığı psikolojik şiddet ve baskı nedeniyle imzalamak zorunda kaldığını öne süren Yağmur Aşık, evliliğinin ilk yıllarından itibaren eşinden olumsuz davranışlar gördüğünü iddia etti. Evlendikten kısa süre sonra Emre Aşık'ın mal varlığının ablaları tarafından yönetildiğini öğrendiğini anlatan genç kadın, görümcelerinin, eşinin otelini işletmekle birlikte hesaplarına para geçirdiğini ileri sürdü. Eşinden haksız kazanç olayını çözmesini istediğini ancak Emre Aşık'ın ablalarına inandığını savunan Yağmur Aşık, “O dönem tek çocuğumla beni sokağa attı. Oğlumun babasız kalmaması için 10 gün sonra aile konutuna geri döndüm" dedi.



“AİLESİ İFTİRALARLA BOŞANMAMIZI İSTEDİ"

Sevdiği için eşini affettiğini ardından 2 çocuklarının daha olduğunu belirten Yağmur Aşık, eşinin annesi, ablaları, dayısı ve yeğenlerinin kendisine iftiralar atarak, boşanmaları için her türlü yolu denediklerini ileri sürdü. Evliliğinde ihanet, şiddet gibi ciddi problemler olmamasına rağmen eşinin ailesinin, kendisine 'para için evlendiği' yönünde suçlamalarda bulunduğunu kaydetti. 3 çocuğu ile ikinci kez ortada kaldığını ifade eden Yağmur Aşık, boşanma davasının kabulünü istedi. Telefonla ulaştığımız Yağmur Aşık üçüncü kişinin eşi ve kendisinin eski avukatı olduğunu belirtti.