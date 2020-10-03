Yağmur Aşık'tan şok itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye çalıştı

Günlerdir boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek istediği yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Yağmur Aşık, dün akşam Uçankuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programına konuk oldu.

"TECAVÜZ ETMEYE KALKIŞTI BELKİ BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Yağmur Aşık "Çok samimi olmadığım bir arkadaşım beni bir yere bırakacaktı, arabada bana tecavüz etmeye çalıştı. Ben orada kendimi koruyamasaydım, bana tecavüz edip belki de daha sonra öldürüp gömecekti. Hayır evli değildim o zamanlar. Daha reşit bile değildim bu olayı yaşadığımda. İnsan kendinin korumalı" dedi.

YAĞMUR, EMRE'Yİ ÖLDÜRTMEK İÇİN PLAN MI YAPTI?

Yağmur Aşık'ın cezaevi firarisi Erdi Sungur ile boşanma aşamasında olduğu Emre Aşık'ı öldürtmek için plan yaptığı iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programına katılan Sungur, "Yağmur, Emre'yi insanı kemikleriyle yiyen bir domuzla aynı depoya kapatıp öldürtecekti" demişti. Yağmur Aşık ise hakkındaki tüm iddiaları reddederek Sungur'un kendisine saplantılı şekilde aşık olduğunu söylemişti.