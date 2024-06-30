Yakışıklı oyuncunun imajı alay konusu oldu

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna yaza yeni bir imajla girmek için saçlarını boyatınca olanlar oldu.

'Yasak Elma', 'Mucize Doktor', 'Mahkum', 'Şahane Hayatım' gibi yapımlarda yer alan Onur Tuna, Instagram hesabından yeni imajını yayınladı.

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına "Yaz kafası" notunu düştü.

Oyuncunun yeni görüntüsüne yorum yağdı.

Bazıları oyuncuyu Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye benzetti. Ancak Onur Tuna'ya "Çakma Icardi" yorumu yapıldı. Bazıları da yeni saç renginin Tuna'ya çok yakıştığını ifade etti.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu da arkadaşına destek olarak "Yaaa bu da yakışmış" diye yazdı.