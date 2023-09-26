Yalçın Dümer'den olay yaratan Hülya Avşar itirafı: Hülya soyunurdu sokak ortasında...

1990 yapımı 'Hasan Boğuldu' filminde Hülya Avşar ile başrol oynayan Yalçın Dümer katıldığı yayında ilginç sözlere imza attı.

33 yıl önce beyazperdede izleyiciyle buluşan 'Hasan Boğuldu' filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı.

1990 yapımı olan 'Hasan Boğuldu' filminde 'Emine' ve 'Hasan' karakterlerini canlandıran ikiliden Yalçın Dümer, 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Dümer yayında setlerde günümüzde oldukça konforlu olan oyunculara dair konuşurken kendi yaşadıklarını da anlattı.

Yalçın Dümer konuşmasında "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" diyerek güldü.