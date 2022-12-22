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  3. Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi olay olmuştu: Yeni görüntü sızdırıldı

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi olay olmuştu: Yeni görüntü sızdırıldı

Yalı Çapkını'nda Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi olay olmuştu: Yeni görüntü sızdırıldı
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Yalı Çapkını’nda Seyran ile Ferit'in öpüştüğü 13. bölüm sosyal medyayı da sallamış ve dizi reyting rekoru kırmıştı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizinin gelecek bölümlerinden bir öpüşme sahnesi sosyal medyaya sızdı.

Yalı Çapkını son bölümde Seyran ile Ferit’in aşkını gün yüzüne çıkaran öpüşme sahnesi izlenme rekoru kırdı ve dizinin total reytingi ilk kez 15’e yaklaştı. Yalı Çapkını'nın 13. bölümünde Seyran, New York'a gitmeye karar veren Ferit'i kararından vazgeçirmek için aniden öpünce sosyal medya yıkılmıştı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu dizinin gelecek bölümlerinden bir sahne sosyal medyaya sızdı.

Bu sefer sızan sahnede Yalı Çapkını'nın Pelo'su ve Ferit'inin öpüştüğü görülüyordu. Sosyal medyayı sallayan o anlara dair "Ya bu dizi hep böyle öpüşmeli sevişmeli mi geçecek" yorumları yapıldı.

Uyanış Büyük Selçuklu, Baş Belası ve Ben Gri gibi dizilerde de rol alan oyuncu Buçe Buse Kahraman, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Pelo karakterine hayat veriyor. Ferit karakterini ise Mert Ramazan Demir canlandırıyor.

Etiketler öpüşme yalı çapkını
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