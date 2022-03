Yandaş medyanın hedefindeki yeni isim Cem Yılmaz oldu

Önce Sezen Aksu, ardından Tarkan derken, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organları şimdi de oklarını ünlü komedyen Cem Yılmaz'a çevirdi.

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, bugünkü yazısında akaryakıt fiyatlarına arka arkaya yapılan zamları eleştirdi. “Benzin, mazot, gaz fiyatları arttıkça, şehrin trafiği azalıyor” diye yazan Mehmet Şeker, komedyen Cem Yılmaz’a da gönderme yaptı. Mehmet Şeker yazısını şöyle bitirdi: “Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak. Bir vali, belediye başkanı, birkaç da holding patronu arabasıyla çıkar ancak. Tabii bir de Cem Yılmaz.”

Cem Yılmaz üç gün önce sosyal medya hesabından attığı mesajda akaryakıt zamlarını ironi yaparak, “Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlkle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bişey her dolmuşa gelmeyin ! 🌹 Eger elele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki elele verelim.” ifadeleriyle eleştirdi.

Şeker’in “Zam üstüne zam” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Benzin, mazot, gaz fiyatları arttıkça, şehrin trafiği azalıyor.

Araçlar her gün biraz daha noksanlaşıyor.

Bazı günler zam yapılmadığına şahit olsak da çoğu gün fiyatlar yükselişte.

Zamlar da hep gece yarısı devreye girmeyi âdet edinmiş.

Nadiren küçük indirim uygulandığını, bazen de yapılan zammın geri çekildiğini gördük.

O kadar nadir ki, kimse farkında değil.

Böyle giderse, yollarda kimse kalmayacak.

Bir vali, belediye başkanı, birkaç da holding patronu arabasıyla çıkar ancak.

Tabii bir de Cem Yılmaz.

O zamların farkında değilmiş."

