Yaprak Dökümü'nün unutulmaz karakteri ünlü oyuncu acil ameliyata alındı

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza karakterine hayat veren ünlü oyuncu Halil Ergün apar topar hastaneye kaldırıldı.

2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve tam 5 sezon boyunca reytinglerin zirvesinde yer alan Yaprak Dökümü hala izleyicisinin zihnindeki yerini korurken hala zaman zaman tekrarı televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza karakterine hayat veren Halil Ergün'den korkutan bir haber geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak olan usta oyuncu rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Halil Ergün'ün özel bir hastanede operasyon geçirdiği öğrenildi.

79 yaşındaki Ergün'ün kalp ana damarının birinde daralma tespit edildi. Usta oyuncunun damarına stent takıldı. Halil Ergün, bir gece hastanede gözetim altında tutulacak.