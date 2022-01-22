Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ayrılık açıklaması: Dizi bitiyor mu?

Reyting rekortmeni “Yargı” dizisinin avukat Ceylin’i Pınar Deniz, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Ödül Töreni’nde “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü”nün sahibi oldu. Güzel oyuncu tören sonrası gazetecilerin sorulularını yanıtladı.

“Yargı” dizisi her hafta seyirciye büyük heyecan yaşatıyor ve peş peşe bilmeceler çözdürüyor. Deniz'e dijital bir platformdan teklif geldiği ve senaryo gereği diziden ayrılacağı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu iddialara cevap verdi. Deniz, "Diziden ayrılmam mümkün değil. Ceylin olmadan bu iş olmaz. Ceylinsiz Yargı olmaz" dedi.

Öte yandan güzel oyuncu, “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısında kullandığı “söyleyin o cahil Havva ile Ademe” sözleriyle dini değerlere saygısızlık ettiği iddia edilen Sezen Aksu’ya sosyal medyadan destek vermişti.