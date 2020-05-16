Yasak Elma 4. yeni sezon ne zaman başlıyor ?

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Yasak Elma son olarak 23 Mart günü 74. bölümüyle ekrana gelmişti. Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasından sonra ise Yasak Elma'nın çekimleri durdurulmuş ve ardından Fox TV de dizinin sezon finali yaptığını açıklamıştı. Yasak Elma'nın ne zaman sete çıkacağı da belli oldu.

YASAK ELMA'NIN YENİ SEZON TARİHİNİ AÇIKLADILAR

Yasak Elma'nın başrol oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, Instagram'dan yaptıkları canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladılar.

Yasak Elma'nın yeni bölümleriyle ilgili açıklama yapan Şevval Sam, dizinin 4.sezon çekimlerinin 25 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Şevval Sam, "Yasak Elma'nın 4. sezon çekimleri için 25 Temmuz'da sete çıkmayı planlıyoruz. Stoklu gitmek için çekimlere erken başlayacağız. Pandemi beklenmedik bir durum olduğu için stoksuz yakalandık. Elimizde bir kaç bölüm stok olsaydı sizi sezon sonuna kadar mahrum bırakmayacaktık. Diğer diziler gibi yeni sezonu ise Eylül ayında açmış oluruz" dedi.