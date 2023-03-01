Yasak Elma dizisinde 2 ayrılık

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisi de iki sürpriz ayrılık yaşandı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi 6.sezonda da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Hikayeden şimdiye dek çok sayıda oyuncu ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma dizisinin sezon finaliyle ilgili bilgiler de paylaşılmıştı. Haziran ayında Sezon finali yapacak olan Yasak Elma, Eylül ayında 7.sezonuyla yeniden ekran başında olacak.

Yasak Elma dizisinin 7.sezonu başlamadan hikayede de bazı ayrılıklar yaşanacak.

Bu kapsamda diziden 2 oyuncu birden ayrıldı.

FOX TV'nin en sevilen TV dizisi ''Yasak Elma'' iki hafta boyunca ekrana gelmemişti. Deprem nedeniyle çekimleri de duran Yasak Elma'nın çekimlerine geçtiğimiz hafta itibariyle başlanmıştı.

Yasak Elma dizisinden bu kez de seyircileri üzecek ayrılık haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Yasak Elma dizisi 6 sezondur seyircinin en sevdiği dizilerin başında yer alıyor. Eda Ece, Şevval Sam, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Aytaç gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin önümüzdeki bölümlerinde 2 flaş ayrılık yaşanacak.

Yasak Elma’da Engin rolüne hayat veren Bekir Aksoy projeye ansızın başına gelen talihsiz bir olay nedeniyle veda edecek. Diziden ayrılacak bir diğer isim ise Şebnem Dönmez… Fenomen projede Handan karakterine hayat veren Dönmez’in geçen haftalarda kızı Kumru’nun sevgilisiyle beraberlik yaşadığı sahneler çok konuşulmuştu.

Öte yandan Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre; Yasak Elma dizisinin kadrosuna 7.sezonda yeni oyuncular da dahil olacak. Bu kapsamda da oyuncu seçimleri devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda genç yeteneklerin de kadroda yer alacağı konuşuluyor.

Cumhuriyet