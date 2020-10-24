Yasak Elma'da 5 ayrılık birden

Talat Bulut, Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'ın veda edeceği dizinin 'Ender'i Şevval Sam konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sam, dizideki ayrılıklar için Sam "Ayrılık kararlarına yapımcımız Fatih Aksoy ve senaristlerimiz veriyor. Biz de son anda öğrendik" dedi.

Talat Bulut geçtiğimiz aylarda dizinin kostüm görevlisi Özge Şimşek'i taciz etmekle suçlanmıştı.

