Yasak Elma’nın Kumru'su Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı

Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren oyuncu Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı.

Yasak Elma dizisinde, Eda Ece ve Şevval Sam ile birlikte başrolde oynayan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, koronavirüse yakalandı

24 yaşındaki Yılmaz, testinin pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya girdi.

İstirahata çekilen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu ve bol bol dinlendiğini açıkladı.