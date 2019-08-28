Yaşar İpek Seren Serengil'i darp mı etti?

Seren Serengil ile Yaşar İpek ayrıldı mı sorusu son günlerde magazin basınının gündeminde. Şu sıralar en çok konuşulan isimlerden biri olan Seren Serengil hamile olduğunu duyurmuş ve bebek sevincini takipçileri ile paylaşmıştı.

Fakat Seren Serengil'in yaptığı paylaşımlarda dikkat çeken bir detay vardı. Büyük aşkla evlendiği, bizi kimse ayıramaz dediği ve her zaman arkasında olduğu eşi şarkıcı Yaşar İpek bu kritik süreçte yanında yoktu.

Yaşar İpek ile birlikte tüp bebek tedavisine başlayan Seren Serengil, beklenen haberi duyurmuş ve gözyaşları içinde hamileyim demişti. Fakat zorlu bir sürece giren Seren Serengil'in ilk haftalarda yüksek sesle konuşması dahi doktoru tarafından yasaklanmıştı.

Bebek haberinin ardından çift önce birlikte beraber oldukları pozları bir bir sildi son olarak da birbirlerini takipten çıkardılar.

SEYHAN SOYLU'DAN BOMBA İDDİA!



Tüm bu olaylar konuşulurken Seyhan Soylu'nun dayak iddiası gündeme bomba gibi düştü. Soylu'nun 'Seren Serengil doğruladı' dediği iddia ise çok vahim!

Soylu'nun iddiasına göre Yaşar İpek, eşi Serengil'i hamileliğinin çok kritik olduğu ilk günlerde dövmüş. Hatta Yaşar İpek eşini döverken 'çocuk düşsün umrumda bile değil' demiş.

Yaşanan bu olayları bir süre içinde tutan, bebeğinin tutunması ise dua eden ve bebeğinin sağlığından başka bir şey düşünmeyen Seren Serengil içini Seyhan Soylu'ya dökmüş. Kocası Yaşar İpek'ten şiddet gördüğü resmen açıklamış.



Evliliği boyunca eşinin ailesi tarafından bir türlü kabul edilemeyen Seren Serengil, son olarak evine büyü yapıldığını söyledi ve ne yapmam gerekiyor diye yardım istedi. (İnternethaber)

Yaşar İpek hakkındaki bu iddia gündeme bomba gibi düşerken İpek kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı paylaşım da haliyle gündeme geldi. İpek'in yaptığı paylaşımın altına eleştiri yağdı.





