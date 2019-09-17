  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 17 Eylül 2019 20:46

Yaşar İpek ve Yağmur Aşık Sarnıç aşk mı yaşıyor ?

Seren Serengil'e şiddet uygulamasıyla gündeme gelen Yaşar İpek hakkında iddialar bitmiyor! Yaşar İpek'in şimdi de Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık Sarnıç'la aşk yaşadığı konuşuluyor.

Yaşar İpek ve Yağmur Aşık Sarnıç aşk mı yaşıyor ?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sunucu Seren Serengil'in "Bebeğimi düşürmeme sebep oldu" diyerek boşanma davası açtığı Yaşar İpek'le ilgili bir bomba iddia daha ortaya atıldı. Yaşadığı gergin günlerin ardından tatile çıkan İpek ile ilgili aşk iddiası herkesi şaşırttı.

İpek'in futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık'la aynı teknede görüntülendiği iddia edildi.

"TEKNE TATİLİNE ÇIKTILAR" İDDİASI

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı.

İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yasak aşk , seren serengil , yaşar iptek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM