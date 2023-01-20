Yasemin Allen gönlünü Uraz Kaygılaroğlu'na kaptırdı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Yasemin Allen'in aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Eşi Melis İşiten ile ayrıldıktan sonra adı farklı farklı isimlerle anılan Uraz Kaygılaroğlu'nun Yasemin Allen ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin yaklaşık 2 aydır gözlerden uzak bir şekilde flört ettiği söylendi.

URAZ İLE YASEMİN KAHVALTIDA YAKALANDI

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre, Uraz Kaygılaroğlu ile Yasemin Allen aşk yaşıyor. Dün bir mekanda kahvaltı eden ikilinin görüntülendiği, ikilinin sette yakınlaştığı, 2 aydır flört ettiği iddia edildi. Instagram'da Yasemin Allen, Uraz Kaygılaroğlu'nun takip ederken, yakışıklı oyuncu henüz takibe karşılık vermedi.