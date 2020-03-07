Yasemin Sakallıoğlu'nun makyajlı hali olay oldu

Annesinin kendisine verdiği evlilik tüyolarını çektiği komik videolarla anlatarak fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi Zengo, dün vizyona girdi. Dün akşam halk galasına katılan Sakallıoğlu'nun makyajlı hali ise sosyal medyada gündem oldu.

FİLM 20 AYDA TAMAMLANDI

Sakallıoğlu'nun yanı sıra oyunculardan Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol'un katıldığı gösterim, Mall Of Istanbul'da yapıldı. Ekip gösterim öncesinde takipçileriyle buluşarak, kendilerini görmeye gelenleri sahneden selamladı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Filmin senaryosunu da kaleme alan Sakallıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin senaryo aşamasıyla birlikte 20 ayda tamamladığını söyledi.

"BENİ BU GÜNLERE HALK GETİRDİ

Sakallıoğlu, hayatında ilk kez bu kadar heyecanlandığını anlatarak, "Beni bugünlere halk getirdi. Video çekerek bugünlere geldim ve böyle bir filmin kutlamasının da bence en çok halkla yapılması gerekiyordu. O yüzden sevenlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum." dedi.

MAKYAJLI HALİ OLAY OLDU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sürekli takipçilerinin karşısına makyajsız çıkan Yasemin Sakallıoğlu'nun makyajlı halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti. Galadan önce Instagram hesabından paylaşım yapan Sakallıoğlu, "Şey diyormuşum estetik yaptırmışım niye söylemiyorsunuz?" diyerek espri yaptı. Makyajlı haliyle kısa sürede gündem olan oyuncu, hikaye kısmından yaptığı paylaşımla gelen yorumları tiye aldı

GÖKBAKAR AİLESİ EŞLİK ETTİ

Senaryoyu yazarken Şahan ve Togan Gökbakar'ın kendisine eşlik ettiğini belirten oyuncu, "Zengo"da kadın dayanışmasını anlattıklarını ifade etti. Başrol oyuncularından Ece İrtem de çok iyi bir ekip çalışmasına imza attıklarını ve filmdeki samimiyetin seyirciye yansıyacağını dile getirdi. Dün gösterime giren Çamaşırhane Film yapımı "Zengo"nun yönetmenliğini Şahan Gökbakar ve Müge Manuş üstleniyor.

ZENGO'NUN KONUSU

Ünal Kantarcı, Neşe Mengüloğlu, Burcu Ural, Nurgül Mutlu Akgüneş ve Yasemin Yılıkoğlu'nun da rol aldığı filmin konusu şöyle:"Yaşadığı mahalleye kentsel dönüşüm gelmesi nedeniyle bir anda zenginleşen Zerrin, mahalledeki kadınlara kendi tasarımlarını giydirip ünlü bir modacı olma hayalleri kuran biridir. Biraz sonradan görme olsa da içten ve eğlenceli bir kadın olan Zerrin, çocukluğundan beri yoğun bir rekabet içinde olduğu Menkıbe'nin kendi tasarımlarını çalıp bir de üzerine defile düzenlemesiyle çılgına döner. Zerrin, yanına terzisi ve en yakın arkadaşı olan Fazilet'i de alarak hayatını değiştirecek çılgın bir maceraya atılır."