Yaşlandığımıza bir kanıt daha: Rapçi Eminem dede oluyor

Dünyaca ünlü rapçi Eminem, yeni klibinde dede olacağını hayranlarıyla paylaştı.

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Eminem, hayatında yeni bir döneme adım atıyor. Son çıkardığı "Temporary" adlı şarkısının klibinde kızının hamile olduğunu duyuran Eminem, dede olmanın heyecanını yaşıyor.

Klipte, kızının bebeğinin ultrason fotoğrafı ve üzerinde "Dede" yazılı bir ceket giyen Eminem'in duygusal anları dikkat çekiyor. Mayıs ayında evlenen kızı Hailie Jade de sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurarak mutluluğunu paylaştı.