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  3. 12 Şubat 2021 17:56

Yasmin Erbil Instagram pozlarıyla olay oldu!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Memet Özer ile Mutfakta programına konuk olurken verdiği pozlarla büyük beğeni topladı.

Yasmin Erbil Instagram pozlarıyla olay oldu!
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Evinde düşüp yaralanmasının ardından gördüğü tedavilere evinde devam edilen ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar bulunmaya ediyor.

Yasmin Erbil son olarak da Memet Özer ile Mutfakta programına konuk oldu. Program için dekolteli bir elbise tercih eden Erbil o anlarını sosyal medyadan da paylaştı. Yasmin Erbil'in güzelliğine beğeni yağdı.

Nergis Kumbasar'da kızının fotoğraflarından birini paylaşarak "Benim bebeğim" notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil kısa süre önce kızının pozlarını paylaşırken dekoltesine sansür uygulamasıyla olay olmuştu. Ancak Erbil'in küçük kızı babasının bu sansürünü umursamıyor gibi görünüyor.

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