Yasmin Erbil'den Tuba Ünsal'a yanıt

Tuba Ünsal, isim vermeden “Her şeyi paylaşmaya alışmış dijital erozyon insanları için bir uyarı, gittiğiniz filmden sahneleri çekmeniz ve paylaşmanız emeğe saygısızlık. Her şeyden öte yasaktır ve tabir-i caizse kıroluktur. Yapmayınız” mesajını yayınladı.

Ünlü oyuncunun sözlerine Yasmin Erbil'den yanıt gecikmedi: Bir şey diyeceğim bu Tuba Ünsal’ın Kürk Mantolu Madonna’yı oynadıktan sonra kendini sanat işlerinde en yetkili insan görmesi.

Yasmin Erbil'in bikinili paylaşımına beğeni yağdı