Yavuz Bingöl’den ''tükürme'' açıklaması

Şarkıcı Yavuz Bingöl’ün Avrupa-Türkiye özgürlük karşılaştırmasında "Orada yere tüküremezsiniz, burada tükürüyorsunuz" ifadelerini kullanması tepki çekmişti.

Yavuz Bingöl’ün gündem yaratan sözlerinin ardından Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “tepki almaktan hoşlandığını” yazmıştı. Bunun üzerine Bingöl’ün kendisine “uzunca bir mesaj gönderdiğini” belirten Ahmet Hakan, açıklamaya köşesinde ye verdi.

Açıklamasında “Tepki almaktan hoşlanmıyorum” diyerek Hakan’a karşılık veren Bingöl, şöyle devam etti:

“Ama şöyle bir şey var ki: Siz gazeteciler, bu işin ustasısınız. Uzun bir sohbet ediyorsunuz, içinde her şey var. Editörler ya da kimse o işi yapanlar, işine geleni, dikkat çekecek olanı, reklamı olacak olanı, şu Yavuz’un nasırına bir de ben basayım diyerek... Yani sadece kendilerini düşünerek ve aslında benim üzerimden röportajı yapan kendi reklamını yaparak... Alıyor, manşete taşıyor söylediğinizi.”

Yavuz Bingöl, “Siyaset gündemde... Cumhurbaşkanımız gündemde... Seçim var... Doğal olarak müzikle, albümle ya da özel hayatla ilgili söylediğim bir şeyi tercih etmiyorlar öne koymayı. Halbuki öyle yapsalar arada kaynar gider söylediklerim. Yanlış mı düşünüyorum kardeş?” ifadelerini kullandı.

YAVUZ BİNGÖL NE DEMİŞTİ ?

Sabah gazetesinden İlker Gezici’ye konuşan Yavuz Bingöl şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ne kadar çok özgürüz söyleyeyim. Halkın vergilerinden toplanan paralarla alınan silahları, bu ülkenin insanına doğrultacak ve onları öldürecek kadar özgürüz. Onlarca darbe yapıp bu ülkenin gençlerini asacak kadar özgürüz. Bu ülkenin içine girerek, hendek siyaseti yaparak kamu düzenini bozacak kadar özgürüz. Böyle özgürlük olur mu! İleri demokrasi dediğin şey, kurallar silsilesidir üstadım. Siz buna uyarsanız, özgür bir ülke oluyorsunuz. Özgürlüğü, demokrasiyi; birbirimizi hoyratça harcayarak, birbirimizi kolayca yıpratarak, ülke içindeki birlik beraberliğimizi korumayarak kullanıyoruz. New York Times'ta bir gazeteci, 'Başkan Kennedy'i devlet öldürmüştür' diye yazabilir mi? Sıkıysa yazsın. Özgürlük bu mu? Herkes önüne geleni yazabilir mi? Biz her düşündüğümüzü söyleyebiliyor muyuz? Düşünce özgürlüğü değil, düşüncesizlik özgürlüğü ortaya çıkıyor o zaman. Yurt dışına gidin; orada yapamadığınız her şeyi burada yapabiliyorsunuz. Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz. Burada iktidar, yasal bir düzenleme yaptığında ayağa kalkıyoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz."