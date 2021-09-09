Şubat ayında ağlayarak "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" sözlerini söyleyen Yeliz Yeşilmen 11 yıllık eşinden boşandı.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden 2 çocuk dünyaya getiren Yeşilmen, geçtiğimiz şubat ayında eşiyle sorunlar yaşamış ağlayarak çektiği videoyla isyan etmişti.

SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Taze Magazin'in haberine göre, evliliğindeki sorunları çözemeyen Yeşilmen, ayrılık kararı aldı. Çift, pazartesi günü sessiz sedasız boşandı. Konunun basına yansımaması isteyen çift, boşanmalarıyla ilgili de şimdilik bir açıklama yapmadı.

"ÖZEL HAYATIMLA İLGİLİ SORU SORMAYIN"

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan ve her anını takipçileriyle paylaşan Yeliz Yeşilmen, özel hayatıyla ilgili gelen soruları cevapsız kalamadı. "Mesajlarınızı okuyorum, çok teşekkür ederim. Özel hayatımla ilgili de çok soru geliyor ama lütfen özel hayatımla ilgili şeyleri bir süre sormayın. Biz böyle lay lay lom şekilde gidelim" dedi.