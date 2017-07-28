Yeliz Yeşilmen'den namazlı paylaşımI olay oldu

Yeliz Yeşilmen sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden. Yeşilmen'in son paylaşımı ise namaz kılarken çekilmiş bir fotoğraf oldu.

Yeliz Yeşilmen'in tırnaklarının ojeli olmasına sosyal medya kullanıcıları ''Ojeyle abdest alınmıyor'' diyerek tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Yeliz Yeşilmen yine Instagram hesabı üzerinden video yayınlayarak açıklama yaptı.

''BU FELAKETLER TERÖR, SAPIKLIK VE TECAVÜZLER İÇİN BİR UYARI''

Kızı Asya ile birlikte görülen Yeşilmen fotoğrafın altına şunları yazdı:

''Yer gök dua üstüne kurulu. Biz kızımla birlikte abdest aldık 2 rekat namaz kıldık ve her zaman olduğu gibi yüce yaradana sığındık. İyi ki inançlıyım şükürler olsun. İnancım olmadan nefes alamam. Sürekli dilimde dualarım var. Gezerken, yemek yerken, yüzerken, yatarken. Bu doğanın insanlardan intikam aldığı zor günlerde yapacak hiçbir şey yok. Tek şey tabi ki dua etmek, düzgün yaşamak. Yalandan, dolandan, gıybetten uzak. Alnımızda ne yazılı ise onu yaşarız. Nereye kaçarsak kaçalım alnımızda ne yazıyorsa o.

Son yıllar zor geçiyor terör, afetler, sapıklıklar, tecavüzler vs. Eh arada bi uyarı olmalı ki insanlar kendine gelsin. Kimse parayla imanın kimde olduğunu bilemez. En korkuncu günah almak birini boş yere yargılamak. Bu günümüzde sıkça yapılan hata. Evet dört dörtlük değiliz belki ama kendi adıma şunu söylerim inancım bana yeter. Geçmiş olsun Bodrum ve geçmiş olsun İstanbul. Bol dua edip çocuklarımıza da öğretelim lütfen. İyi geceler”