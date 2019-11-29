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  3. 29 Kasım 2019 00:11

Yeni anne olan Müge Boz ''Kan uyuşmazlığımız var''

Geçtiğimiz hafta anne olan Müge Boz, sosyal medyadan paylaştığı haberle sevenlerini üzdü. Müge Boz sosyal medyada kızıyla aralarında kan uyuşmazlığı olduğunu söyledi.

Yeni anne olan Müge Boz ''Kan uyuşmazlığımız var''
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Basketbolcu Caner Erdeniz’le geçtiğimiz haziran ayında Barselona’da evlenen Müge Boz, geçtiğimiz hafta kız bebeği Vina'yı kucağına almıştı. Müge Boz Instagram hesabı üzerinden kızı ile bir video paylaştı. Videoya yeni doğan kızı ile kan uyuşmazlığı olduğunu söyleyen Boz, sevenlerini korkuttu.

'TEK ODAK NOKTAM ANNE SÜTÜ'

Ünlü oyuncu üzen haberi şöyle duyurdu: "Kan uyuşmazlığımız var Vina ile. Yarına kadar ne kadar çok süt o kadar iyi. (S ile başlayan hastalık riski yüzden) O yüzden tek odak noktam nasıl daha çok anne sütü… Telefonuma yarından sonra bakabileceğim. Çok meşgulüm..."

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