Yeni anne olan Müge Boz'dan emzirme pozu

35 yaşındaki güzel oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz hafta ilk bebeğini kucağına aldı. Hamilelik sürecinde bebeklerinin cinsiyetini öğrenmeyen Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin Vina adını verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Anne olduktan sonra hayatı değişen Müge Boz, gün içinde yaşadıklarını da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Kızını emzirirken bir yandan da kendi karnını doyuran Müge Boz, bu anları "Bir yandan Vina'yı besleyip, bir yandan kahvaltı yapıp, bir yandan da mutluluktan ağlamayı başarabiliyormuşum" notuyla paylaştı.