Yeni aşkı belgelendi !

Sarp Levendoğlu, Birce Akalay'dan boşanmasına neden olduğu iddia edilen Derya Şensoy'la ilk kez görüntülendi.

Sarp Levendoğlu, adının bir süredir beraber anıldığı Derya Şensoy’la önceki akşam objektiflere takıldı. Çift, euroleague Final Four mücadelesinde Fenerbahçe’nin Real Madrid’le Sinan Erdem spor Salonu’nda karşı karşıya olduğu basketbol maçını izledi. Kadıköy’de bir araya gelip akşam yemeği yiyen ikili, ayrı araçlarla Ataköy’deki salona geçti. Maçı birlikte izleyen çift, çıkışta hayranlarıyla fotoğraf çektirirken görüntülendi.

Patlayan flaşlarla şoke olan Şensoy, “Bizimkilere ne diyeceğim?” dedi. Panikleyen sevgilisinin yanına giden Levendoğlu’nun, “Seni çok seviyorum. Olacağı vardı. Uzamadan gidelim” sözleri dikkat çekti. İkilinin adları, beraber rol aldıkları ‘Deliormanlı’ filminden sonra anılmıştı. Boşanma sonrası ihanet iddialarıyla karşılaşan Şensoy, “Kimsenin yuvasını yıkmadım.Söylenenler yalan” diye açıklama yapmıştı.