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Yeni bölüm yayınlanacak mı? Masumlar Apartmanı için flaş karar

Yeni bölüm yayınlanacak mı? Masumlar Apartmanı için flaş karar

TRT 1'de salı akşamları ekrana gelen Masumlar Apartmanı dizisi için flaş bir karar alındı. Sevilen dizi ekrana bir hafta ara verecek.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı'nın 47. yeni bölümünün 16 Kasım'da yayınlanması bekleniyordu.

MİLLİ MAÇ NEDENİYLE EKRAN ARASI VERECEK
Ancak dizinin yeni bölümü milli maç yayını nedeniyle bir hafta ertelenecek. TRT 1'de 16 Kasım Salı akşamı 22.25'ten itibaren Karadağ-Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ekrana gelecek. Maç öncesinde ise dizinin kolaj bölümü yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı, yeni bölümüyle 23 Kasım Salı 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

Etiketler dizi masumlar apartmanı karar
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