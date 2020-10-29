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  3. 29 Ekim 2020 16:49

Yeni cipiyle dikkat çeken Danla Biliç'ten Enes Batur açıklaması

Geçtiğimiz günlerde "Enes Batur bana aşık" açıklamasıyla dikkat çeken Danla Biliç'ten yeni bir açıklama geldi.

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Danla Bilic, son dönemde kendisine aşık olduğunu iddia ettiği meslektaşı Enes Batur’un izinden gidiyor. Batur’un geçtiğimiz günlerde 1 milyon 350 bin TL’lik BMW I8 model aracıyla gündeme gelmesinden sonra Bilic’de önceki gün Nişantaşı City’s’de milyonluk Mercedes model cipiyle objektiflere takıldı.

Snob Magazin'in haberine göre; Bilic, “Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım” dedi. Cadılar Bayramı kostümü almak için dışarı çıktığını belirten Bilic, “YouTube kanalım için özel bir çekim yapacağım. Ya da fotoğraf çekimi de olabilir. O yüzden kıyafet bakıyorum” dedi.

 
“Enes Batur bana aşık” sözleri hatırlatılmasına sosyal medya fenomeni, “Yeterince k

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