Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'dan ilk fragman geldi

Dünya genelinde milyonlarca izleyiciye sahip olan Game of Thrones dizisinin 100 yıl öncesine giden ‘A Knight of the Seven Kingdoms (Yedi Krallık Şövalyesi)’ dizisiden ilk fragman paylaşıldı.

18 Ocak’ta HBO Max’te yayına girecek dizide ‘Game of Thrones’ta olanlardan yüzyıl önce şövalye Duncan the Tall ve yaveri Egg’in hikayesi merkeze alınacak.

Hikayede Duncan, Kral Muhafızları’nın bir üyesiyken Egg ise Daenerys Targaryen’in büyük-büyük-büyükbabası ‘Beşinci Aegon’u canlandıracak.

Hikaye, izleyiciyi Targaryen hanedanının Demir Taht’ı elinde tuttuğu ve son ejderhanın hatırasının hala canlı olduğu bir zamana götürecek.

Dizide, Duncan the Tall’u Peter Claffey, Egg’i ise Dexter Sol Ansell oynuyor.