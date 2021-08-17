Yerli Lucifer İlker Yavuz'dan havuz pozu

Yakın zamanda Milliyet gazetesinin Yerli Lucifer haberinden sonra magazin gündemine gelen oyuncu İlker Yavuz, Netflix’in ünlü yapımı Lucifer dizisinin baş karakterine benzerliği ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Yakın zamanda Milliyet gazetesinin Yerli Lucifer haberinden sonra magazin gündemine gelen oyuncu İlker Yavuz, Netflix’in ünlü yapımı Lucifer dizisinin baş karakterine benzerliği ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Dizinin yıldızı Tom Ellis’in havuzda viski bardağı ile verdiği pozun bir benzerini “Her yerde çay içerim” sloganıyla tekrardan kurguladı ve bunu Instagram hesabında paylaştı. 2021 yılının internet projelerinden Tezgah isimli dizide baş rolde oynayan oyuncu, instagramda çektiği videolarla son dönemde popüler hale gelmiş durumda.

Her Yerde Çay İçerim Ama “Bergamotlu”

Mizahi yönü kuvvetli oyuncu, kullanıcıların DM kutusuna veya fotoğraflarına gelen saçma mesajları ve yorumları bir video serisi haline getiriyor. Düzgün Türkçe telaffuzu ve yabancı filmlerdeki seslendirme tonuyla içerikler oluştururak belli bir kitleye hitap eden içerikler üretiyor. İlker Yavuz’un video serisinin ismi ise Tuhaf Sesler.

Lucifer’a benzetilmesinden dolayı durumu tiye alan oyuncu geçtiğimiz günlerde havuzda çekildiği fotoğraflar paylaştı ve altına da bergamotlu çay tükettiği mesajını verdi. Bazı kullanıcılar tarafından fotoğraflar için reklam vs. gibi yorumlar da geldi ama herhangi bir ürün reklamı yapılmadı. Yerli içeceğimiz çay o da yerli lucifer olduğuna göre yorumu ise en çok beğenilen yorum oldu.

Kurfettin Bey mi? Lucifer mı?

İlker Yavuz’a ait Instagram videolarındaki bir diğer fenomen videosu da Kurfettin Bey. Dış sesi de kendisinin yaptığını belirten oyuncunun bu mizahi karakteri her şeyi yanlış anlamaya meyilli bir tip. İnsan Kaynakları uzmanı olan Kurfettin, patronun isteklerine karşılık verirken yanlış anlamaları yüzünden her defasında olayı bambaşka absürt noktalara sürüklüyor ve bu da komik bir durum ortaya koyuyor.