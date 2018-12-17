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  3. 17 Aralık 2018 18:21

Yeşilçam'ın efsanesi hastaneye kaldırıldı

Tiyatro ve sinema dünyasının efsane ismi Ayşe Gruda hastaneye kaldırıldı.

Yeşilçam'ın efsanesi hastaneye kaldırıldı
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Tiyatro ve sinema dünyasının duayen ismi Ayşen Gruda yoğun bakıma kaldırıldı. Yeşilçam'ın usta oyuncu ‘Domates Güzeli’ lakabıyla tanınan Gruda'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
 
Türk Sineması’nın usta oyuncuları arasında gösterilen 74 yaşındaki Ayşen Gruda, aniden fenalaşarak Kağıthane’de yer alan özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gruda’nın sağlık durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.

“TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

10 gündür hastanede tedavi altında olan Ayşen Gruda’nın sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama geldi. Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde: “Sanatçımız mide kanaması şüphesi ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonrasında kan değerlerinin dengelenmesi amacıyla kan verildi. Şu an için durumu stabil, odasında dinleniyor ve tedavisi devam ediyor. Yakın bir süreçte taburcu olmasını öngörmüyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Sözcü

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