Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Ertan Güntav'dan acı haber

"Ruhsar", "Akasya Durağı" ve "Bizim Aile" gibi unutulmaz projelerde rol alan usta sanatçı Arif Ertan Güntav, hayatını kaybetti.

Türk sinemasının ve televizyon dizilerinin sevilen simalarından biri olan Arif Ertan Güntav, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın emektar oyuncusu ve başarılı prodüksiyon amiri Güntav’ın vefatı, Film-San Vakfı tarafından yapılan resmi açıklama ile kamuoyuna duyuruldu.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, sanatçının sektöre kattığı değerlere vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Yeşilçam'ın emektarı oyuncu ve prodüksiyon amiri Arif Ertan Güntav'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Usta oyuncunun, cenaze programı da netleşti. Arif Ertan Güntav için 15 Nisan Çarşamba günü ikindi vaktinde Selimiye Çiçekçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Kılınacak namazın ardından emektar sanatçı son yolculuğuna uğurlanacak.